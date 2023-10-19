В новой тендерной документации не дано объяснений по причинам, требующим проведения этих работ.

Муниципальный дом Русова, который обошелся бюджету Одессы в 140 миллионов гривен, снова планируют ремонтировать. Соответствующий тендер опубликован 19 октября на платформе электронных закупок Prozorro управлением капитального строительства Одесского горсовета.

Общая стоимость нового тендера на ремонт муниципального дома Русова составляет около восьми миллионов гривен. Среди работ в техническом задании 15 пунктов, половина из которых касается восстановления придомовой территории.

Планируется также разобрать металлические леса и подвести внутренний фасад дома к надлежащему состоянию, включая шпатлевку и покраску стен и лепного декора. Все эти работы должны быть завершены до июня 2024 года. Победителя аукциона, который состоится 26 октября, будет выбран для выполнения работ.

Однако в тендерной документации не дано объяснений по причинам, требующим проведения этих работ. В июле 2020 года мэр города Одессы сообщил о незаконных строительных работах на территории дома. Пресс-служба горсовета также опубликовала фотографии, на которых видны металлические конструкции во дворе здания Русова, которые были прикреплены к внутреннему фасаду здания.

Дом Русова, спроектированный архитектором Леонидом Черниговым, был построен в 1900 году. Это здание имеет статус памятника истории и архитектуры регионального значения. В 2002 году она была признана непригодной к использованию, а также стала свидетелем двух пожаров, которые произошли в 2009 и 2016 годах.

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