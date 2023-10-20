В ходе обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами их противоправных действий.

Полицейские уличили в мошенничестве двух жителей Одессы. Используя дружбу, злоумышленники совершили мошеннические действия, завладев деньгами предпринимателя. подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

В первом случае они помогали оформить украинское гражданство для мужчины женщины, который был иностранцем. Во втором случае они предлагали создать обучающую онлайн-платформу за участие специалистов в сфере ИТ в обмен на денежные средства. Однако после получения денег злоумышленники прекратили связь с пострадавшей женщиной.

Злоумышленники получили от женщины 44 тысяч долларов за оформление украинского гражданства, а позже, используя неудобства в процессе, еще 14 тысяч долларов.

После этого они предлагали пострадавшей инвестировать 75 тысяч долларов в криптовалютную биржу, однако полученные на свой счет средства оказались не ценными на криптовалютном рынке.

Завладев 133 тысячами долларов, злоумышленники прекратили всякую связь и потратили средства на свои нужды. Пострадавшая женщина обратилась к стражам порядка, потеряв надежду на возврат денег самостоятельно.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами их противоправных действий. Подозреваемым было поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в больших размерах и по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они подлежат мере пресечения в виде содержания под стражей.

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