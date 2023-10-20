Так, в Одесской области разыскивается несовершеннолетняя Виктория Мищун.
Как сообщает Одесское районное управление полиции №2 ГУНП, устанавливается местонахождение 12-летней жительницы села Маяки Мищун Виктории.
Девочка еще вчера, 19 октября, вышла из школы и до сих пор не вернулась домой.
Приметы пропавшей Вики, на вид 12-13 лет, рост 135-140 см, худощавая, темно-русые длинные волосы.
В день исчезновения была одета в бордовую рубашку в клеточку, черные джинсы, черно-белые кроссовки.
Полиция обратилась к жителям и гостям Одессы. Если у вас есть информация о том, где может находиться этот мальчик, немедленно сообщите об этом.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девочки, просим сообщить в территориальное отделение полиции по телефону +380487794662 или на спецлинию 102", - говорится в сообщении полиции.
К слову, на поиски украинки с 2-летним сыном подняли сотни людей.
В розыскных действиях также принимают участие кинологи со служебными собаками, а полицейские проверяют окрестные села и опрашивают свидетелей.
В Ровенской области полицейские развернули поиск пропавшей без вести матери и ее 2-летнего сына.
В полиции сообщили, что около 10 часов 39-летняя женщина из села Баранне, бывшего Радивиловского района, отправилась в неизвестном направлении вместе со своим 2-летним сыном.
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