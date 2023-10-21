Агентство установило признаки коррупционных нарушений на сумму почти 47 миллионов гривен со стороны одесского военкома.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило факты незаконного обогащения начальника Малиновского районного терцентра комплектования и социальной поддержки Одессы, Вячеслава Кушнерова.

Агентство установило признаки коррупционных нарушений на сумму почти 47 миллионов гривен, основываясь на информации по уголовному производству, переданной Службе безопасности ГУ Национальной полиции в Николаевской области, а также результатам мониторинга образа жизни Кушнерова.

По этим данным, в мае 2022 года супруги начальника получили квартиру в Одессе площадью 111,1 квадратных метров за 600 тысяч гривен и через год продали ее за 7,56 миллионов гривен. Жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 миллиона гривен, который в дальнейшем был продан за два миллиона.

В том же году мать чиновника подарила сыну жилой дом с хозяйственными зданиями общей площадью 259,2 квадратных метров в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в один миллион гривен. НАПК отмечает, что доход матери за последние 22 года значительно не соответствует стоимости подаренного объекта недвижимости.

Теща чиновника стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тысяч гривен, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен, хотя рыночная стоимость такого авто составляет более пяти миллионов гривен. Также обнаружено, что ранее теща военкома приобрела автомобиль Mercedes Benz GLC 220D за 1,4 миллиона гривен, который позже перепродала дочери за полтора миллиона гривен.

В августе 2022 года члены семьи должностного лица дарили друг другу денежные средства на сумму 30 миллионов гривен, что подтверждается регистрационными документами нотариусов, несмотря на отсутствие достаточного официального дохода для таких подарков.

Все эти действия инициаторов вызвали подозрение в использовании юридической фикции для закрытия реального источника приобретения недвижимости и автотранспорта путем завышения доходов и занижения расходов.

Декларант не воспользовался возможностью объяснить Национальному агентству по предотвращению коррупции происхождения указанных средств.

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