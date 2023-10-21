В 01:10 поступил вызов на линию "103" - стало известно о трех подростках, которые наделали глупостей на вокзале.

В результате поражения тока ночью 21 октября в Одесской области подросток погиб. Его тело было извлечено из грузового вагона спасателями. Тем временем двое других ребят, рожденных в 2006 и 2007 годах, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в селе Слободка в Подольском районе.

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Одесской области предоставили подробности этого события.

По их данным, в 01:10 поступил вызов на линию "103" о необходимости помощи в снятии детей с вагона. При прибытии спасателей на место происшествия оказалось, что один из подростков поразил электрический ток. При использовании трехножной лестницы, веревки и носилки подросток был снят с вагона.

Полицейские тем временем добавили, что трое местных ребят, возвращавшихся из парка отдыха, прошли через территорию грузового железнодорожного парка. Двое из них решили подняться на вагон, что привело к поражению электрическим током. В результате этого несчастного случая один из ребят погиб, другой с ожогами доставили в больницу в критическом состоянии. Третий парень остался без ранений.

Важно отметить, что 15 октября ГСЧС сообщили о подобном событии в городе Белгород-Днестровском. Там мужчину в 1990 году на крыше грузового вагона поразил ток. Как оказалось, он получил термические ожоги, но выжил, его госпитализировали в больницу.

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