Согласно действующему законодательству, за это преступление подозреваемому грозит штраф или лишение свободы.

В центре Одессы обнаружили пьяного юношу из Днепропетровщины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разорвал Государственный флаг Украины. Это было сделано публично.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие произошло несколько дней назад в центре Одессы.

Полицейские установили, что 18-летний житель Днепропетровщины провел день, гуляя по городу и употребляя алкоголь. Поздно вечером, будучи пьяным, он решил ворваться на фасад дома и разорить висевший там Государственный флаг Украины.

Происшествие произошло в присутствии простых прохожих, ставших свидетелями этого инцидента.

Полицейские обнаружили злоумышленника неподалеку от места происшествия и изъяли разорванный флаг с фасада дома как вещественное доказательство.

Юноша пытался оправдать свои действия, ссылаясь на алкогольное опьянение. Однако следователи квалифицировали его действия как публичное оскорбление Государственного флага Украины согласно статье 338, части 1, Уголовного кодекса Украины.

Молодому человеку было предъявлено подозрение. Согласно действующему законодательству, за это преступление подозреваемому грозит штраф от 17 000 до 68 0000 гривен либо также арест сроком до шести месяцев, либо соответствующее лишение свободы сроком до трех лет. Следственные действия еще продолжаются.

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