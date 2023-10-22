В Одесской области состоялось судебное слушание щадо военнослужащего, неоднократно убегавшего из воинской части. За свои деяния он получил срок. Эта информация была обнародована в Специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона.

Суд установил, что 10 октября 2022 военнослужащий второй раз самовольно покинул свою воинскую часть. Военнослужащий отсутствовал до 26 января 2023 - то есть на месте службы его не было более трех месяцев. Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного заседания он признал свою вину и выразил судье раскаяние.

Суд признал мужчину виновным в нарушении части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. В частности, военнослужащего приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за то, что он самовольно покинул воинскую часть. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что похожая история произошла в Черновцах. Там был вынесен военный приговор, который в 2018 году вышел с места службы и не вернулся в свою воинскую часть, находясь при этом в розыске. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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