Человек, получавший финансовую поддержку от своей матери, убил родного человека.

В Одесской области мужчина был осужден за жестокое избиение и оставление своей матери, которая позже скончалась. Злоумышленник пытался избежать ответственности, но благодаря полицейскому расследованию и экспертизе его вина была доказана. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Человек, получавший финансовую поддержку от своей матери, нанес ей многочисленные телесные травмы после конфликта, возникшего из-за отказа предоставлять ему деньги с пенсии.

Он нанес жестокие побои матери, включая многочисленные удары руками и ногами. После этого мужчина отправился к друзьям, оставив женщину без помощи. Пенсионерка получила серьезные травмы, включая множественные переломы ребер и внутренние кровоизлияния, повлекшие ее смерть.

Подсудимый пытался отрицать свою вину и утверждал, что он был ночью в гостях, и только утром обнаружил тело умершей матери. Однако благодаря службе полиции и проведению экспертизы удалось установить его вину.

Суд признал мужчину виновным в соответствии со статьей 121 части 2 Уголовного кодекса Украины в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, и установил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Отметим, что приговор еще не окончательный и может быть обжалован.

Это событие не является единственным в своем роде, поскольку в последнее время в Украине фиксируется рост числа уголовных случаев, связанных с насилием в семье и насилием над пожилыми людьми.

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