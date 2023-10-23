В Одесской области обнаружили тело Василия Тимофеева, депутата Шабовского сельского совета. По предварительным данным, мужчина умер от самоубийства, оставив предсмертную записку, в которой просил "никого не винить" в своей смерти. Об этом сообщают местные СМИ.
Василий Петрович Тимофеев стал депутатом сельского совета в селе Шабо в Белгород-Днестровском районе в 2020 году. Он представлял политическую партию "Доверяй делам" в одесской областной организации.
По сообщениям СМИ, в воскресенье, 22 октября, вечером депутат совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из незарегистрированного пистолета. Мужу было 51 год. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку, в которой Тимофеев просил не винить никого в своей смерти.
Местные жители сообщили журналистам, что мужчина столкнулся с алкогольными проблемами в течение определенного периода. Правоохранительные органы уже расследуют все происшествия этой трагедии.
Стоит также напомнить, что украинские правоохранители в это время расследуют смерть бывшего главы Херсонской облгосадминистрации, Геннадия Лагуты, как возможный случай самоубийства. Экс-чиновник умер в возрасте 49 лет в одной из больниц в Киеве 17 сентября.
Херсонский политик Виталий Богданов предположил, что Лагута мог покончить с собой, поскольку перед смертью он приобрел в аптеке большое количество таблеток.
Источник: Думська.
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