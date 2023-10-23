Одной из наиболее распространенных коррупционных практик является получение взяток за уход от мобилизации через решения военно-врачебных комиссий.

В течение полугода, Национальное агентство по предотвращению коррупции в Украине выявило необоснованные активы на сумму более 255 миллионов гривен у военнослужащих. По предварительным подсчетам, эти средства позволили бы приобрести 3 тысячи боевых дронов "Мавик" и использовать их на фронте. Особенно отличились одесские войска. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Например, в июле работники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 миллионов гривен и умышленное уклонение от исполнения служебных обязанностей.

Бывший одесский военный комиссар стал известен после журналистского расследования, которое обнаружило, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании на сумму 3,7 миллиона евро. Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что также в собственности его жены, матери и тещи находится дорогой автопарк.

Также, в рамках этого же расследования, агентство уделило внимание его подчиненному – заместителю начальника ТЦК, начальнику сектора комплектования Одесского областного ТЦК, Денису Галушко. Мониторинг образа жизни военного комиссара выявил признаки коррупционного уголовного преступления, свидетельствующие о его незаконном обогащении на сумму более 14 миллионов гривен. Его близкие лица – жена, мать, теща и сын – стали владельцами драгоценного автопарка и недвижимости, не имея на это соответствующих доходов.

Кроме того, в октябре того же года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях начальника Малиновского районного ТЦК Одессы, Вячеслава Кушнерова. Эти обнаружения свидетельствуют о его незаконном обогащении на сумму почти 47 миллионов гривен. В собственности его супруги, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

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