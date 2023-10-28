В настоящее время рассматриваются вопросы применения предупредительных мер к подозреваемым и отстранению полицейского от должности.

По инициативе Одесской областной прокуратуры оперативный работник одного из районных полицейских отделов города Одессы и его сообщник получили сообщение о подозрении. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

По данным расследования, полицейский и его знакомый устроили схему незаконного заработка на военнообязанных, пытавшихся незаконно покинуть Украину.

Сообщники находили "клиентов" и организовывали "операцию побега", постоянно находясь с ними на связи, предоставляли информацию о местонахождении, встречах и дальнейших действиях.

Они потребовали оплату за свои "услуги", определив цену в 5000 долларов США с каждого военнообязанного. Позже, в "схему" был включен работник пограничной службы, которому обещали 1000 долларов США за каждое переправленное лицо.

Однако пограничник немедленно известил об их незаконных действиях свое руководство и правоохранительные органы.

Сообщник полицейского личным автомобилем встретил двух военнообязанных в Одессе и отправился в один из пограничных пунктов в Одесской области, где их ожидал пограничник.

На месте встречи фигурант передал пограничнику 2000 долларов США "вознаграждения" и был задержан правоохранителями. Полицейский также был задержан в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время рассматриваются вопросы применения предупредительных мер к подозреваемым и отстранению полицейского от должности.

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