В селе Шевченково в Одесской области несовершеннолетние школьники серьезно издевались над одноклассником, зафиксируя ужасные события на видео. Группа подростков заставляла своего товарища засовывать голову в яму уличной туалеты и заставляла бегать без одежды по школьному двору. Инцидент вызвал шок и негодование в сети.

Относительно видео со издевательствами над школьником в Одесской области завершили служебное расследование. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

После проведения расследования, комиссия пришла к выводу, что инцидент в школе является исключительным случаем, а не системным явлением. Однако в ОВА признали, что администрация школы недостаточно реагировала на проблему буллинга. В этой связи директора и заместителя директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Требования к руководителю школы включают в себя усиление воспитательной работы и представление ходатайства о выделении финансирования для установления системы видеонаблюдения в школе. В настоящее время со всеми участниками инцидента работает практический психолог, а ученики включены во внутришкольный учет и наблюдение со стороны Службы по делам детей.

Одна из матерей обидчиков, работающая в этой же школе учителем, в результате этого стрессового события серьезно ухудшила свое состояние здоровья. Сейчас он находится на больничном. Кроме нравственной травмы, которую она пережила, ей может грозить судебный процесс в рамках уголовного производства.

Также стоит отметить, что один из обидчиков вместе со своей матерью, братьями и сестрами, уехал из села вскоре после самого инцидента. Мать мальчика, над которым издевались, сама воспитывает шестерых сыновей. Сейчас дети чувствуют себя хорошо и продолжают обучаться. Они избегают говорить или напоминать об этом событии.

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