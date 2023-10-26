Уголовное производство было начато и правоохранители задержали лиц, подозреваемых в совершении этого правонарушения.

Полицейские Одесщины расследуют обстоятельства лишения свободы мужчину. Известно, что житель Одесской области был избит, связан и вывезен в поле. Его обнаружили в таком состоянии возле одного из садовых кооперативов в Одесском районе. Подробности были опубликованы в Нацполии Одесской области.

По предварительным данным полиции, вечером в одном из населенных пунктов Одесского района возникла конфликтная ситуация между тремя мужчинами и одним местным жителем. В результате конфликта злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему, ограничили его движения, обмотав руки и ноги скотчем. После этого они увезли его в багажнике автомобиля в окрестности села, где оставили его в поле.

Утром потерпевшего обнаружили местные жители, и они сообщили в полицию. Пострадавший был доставлен в больницу, где были обнаружены травмы головы, гематома грудной клетки и ножевое непроникающее ранение спины.

Полицейские квалифицировали действия злоумышленников как незаконное лишение свободы или похищение человека согласно части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство было начато и правоохранители задержали лиц, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, одессита засудили до пяти лет за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщения в сети.

Также писала Politeka, в подземных хранилищах Одессы нашли товаров на 89 миллионов.