Военные ТЦК фантастически обогатились во время общей мобилизации в Украине .

Список крайне состоятельных представителей ТЦК публикуют украинские телеграмм-каналы.

Данный рейтинг был составлен украинскими телеграмм-каналами, которые использовали информацию от следствия и НАПК

Так, согласно опубликованному рейтингу, в топе обогащения руководителей ТЦК находятся одесские чиновники, а именно:

Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, обогатившийся на 188 000 000 грн.

Также огромное состояние имеет руководитель Малиновского районного ТЦК и СП Вячеслав Кушнеров, у него обнаружено 47 000 000 грн.

Заместитель председателя военкомата Одесской области Денис Галушко разбогател за время войны на 14 000 000 грн.

Также известно, что руководитель районного ТЦК и СП Харьковской области, его имя не озвучено в СМИ, имеет 11 000 000 грн.

Военный комиссар Полтавщины Михаил Холодов владеет 9 200 000 грн;

комиссар Днепропетровщины Анатолий Пикало имеет 8500000 грн, а руководитель Самборского ТЦК и СП Сергей Бабич - 4400000 грн.

Источник: enovosty.com.

Напомним, бывший одесский военком Евгений Борисов пытался скрыться от стражей порядка в Киеве.

Чиновник пытался избежать ответственности и убежать от правоохранителей, принимая различные меры конспирации. Среди них были смена номеров телефонов, автомобилей и местоположения.

После двух дней активных поисков Евгения Борисова обнаружили и задержали в Киеве.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.