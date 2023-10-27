Также в рамках этого расследования будет рассмотрен вопрос о возможном привлечении родителей несовершеннолетнего.

Из-за опрометчивости подростка на трассе Одесса-Рени произошло тройное ДТП. Автопроисшествие произошло сегодня, 26 октября, в пять часов. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса-Рени. Подробности были доложены Нацполицией Одесщины.

26 октября в селе Маяки Одесской области произошел инцидент, когда 14-летний подросток, управляя электроскутером, не учел при проезде со второстепенной дороги движение грузовика DAF с прицепом и легкового автомобиля "ВАЗ". Они двигались по основной дороге напротив друг друга.

Водитель легковушки попытался избежать столкновения и резко остановился, в результате чего выехал в кювет и врезался в ограждение. Ты иногда водитель грузовика не сумел вовремя остановить транспортное средство и столкнулся с электроскутером.

По информации прессслужбы ГУНП в Одесской области, в результате этого ДТП водитель мопеда и его 15-летний пассажир получили разные травмы и были госпитализированы.

Водители автомобилей не пострадали. На месте были взяты биологические образцы у водителя грузовика для проверки на наличие признаков опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единую регистрационную и документационную систему по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские расследуют все происшествия аварии.

Также в рамках этого расследования будет рассмотрен вопрос о возможном привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и предоставление ему права управлять транспортным средством при отсутствии соответствующих разрешительных документов.

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