С момента полномасштабного вторжения этот парк, а также соседний Греческий парк были закрыты для посещения.

Коммунальное предприятие "Горзелентрест", ответственное за парки, скверы и зеленые зоны в городе Одессе, планирует провести ремонт скамеек в Стамбульском парке, расположенном рядом со зданием горсовета. С начала полномасштабного вторжения эта зеленая территория была закрыта для посетителей.

КП "Горзелентрест" объявило тендер на эти работы, который был обнародован в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно техническому заданию, ремонт должен включать восстановление садовых скамеек: 129 скамеек без замены деревянных брусков и 26 скамеек с заменой брусков.

Речь идет о скамейках на парапете, состоящих из четырех брусков длиной 145 сантиметров. Также подлежат ремонту две арочные скамейки, каждый из которых содержит 80 брусков длиной 45 сантиметров. Общая стоимость работ, предложенных КП составляет 357 999 гривен. Подрядчика для проведения ремонта определят на аукционе, запланированном на 3 ноября. Исполнителю работ следует завершить ремонт до 20 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что именно в Одессе обьявляют самое большое колличество тендеров во время войны - ни месяца не проходит без тендеров.

Стоит напомнить, что Стамбульский парк – это зеленая территория на склонах под Приморским бульваром, недавно открытая для общественности. С момента полномасштабного вторжения этот парк, а также соседний Греческий парк были закрыты для посещения.

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