Денежную помощь украинцам обещает выплатить Благотворительный фонд.
Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ» принимает заявки для участия в программе «Человеческое Достоинство».
Украинцам обещают денежную помощь по 10 800 грн на человека.
Получить денежную помощь украинцы могут в рамках программы помощь ВПЛ.
Известно, что будет предоставлена единовременная денежная помощь размере 10,8 тысяч гривен, если семья попадает под такие критерии:
доход семьи не выше 6318 грн на человека;
семья не получала финансовую помощь от других организация в течение 3 месяцев;
семья не получала помощь от “Каритас” после 24.02.2022 года.
Получить денежную помощь могут получить ВПЛ, если в семье есть лицо с инвалидностью I – III группы либо ребенок до 18 лет с инвалидностью.
Также если в семье есть человек с тяжелым физическим или психическим заболеванием.
Приоритет в получении денежной помощи имеют украинцы с наибольшим числом уязвимостей.
Выплаты членам семьи начисляются на счет одного из них единовременно.
Денежная выплата будет выплачиваться так - максимум четыре выплаты на одну семью.
Чтобы получить единовременную денежную помощь нужно подать заявление и взять с собой документы в оригинале: паспорт или ID-карту, справку о месте регистрации, справку ВПЛ.
А также идентификационный номер налогоплательщика всех членов семьи.
номер банковского счета, свидетельство о рождении детей, документы об инвалидности, справку о доходах за последние 6 месяцев.
Офис «Каритас Одесса УГКЦ» расположен по адресу: город Одесса, ул. Комитетская 4/6. Если у вас возникли вопросы, указан номер: 0 800 33 67 34.
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