Новая денежная помощь украинцам, кто может получить более 10 тысяч гривен, и что для этого нужно.

Денежную помощь украинцам обещает выплатить Благотворительный фонд.

Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ» принимает заявки для участия в программе «Человеческое Достоинство».

Украинцам обещают денежную помощь по 10 800 грн на человека.

Получить денежную помощь украинцы могут в рамках программы помощь ВПЛ.

Известно, что будет предоставлена единовременная денежная помощь размере 10,8 тысяч гривен, если семья попадает под такие критерии:

доход семьи не выше 6318 грн на человека;

семья не получала финансовую помощь от других организация в течение 3 месяцев;

семья не получала помощь от “Каритас” после 24.02.2022 года.

Получить денежную помощь могут получить ВПЛ, если в семье есть лицо с инвалидностью I – III группы либо ребенок до 18 лет с инвалидностью.

Также если в семье есть человек с тяжелым физическим или психическим заболеванием.

Приоритет в получении денежной помощи имеют украинцы с наибольшим числом уязвимостей.

Выплаты членам семьи начисляются на счет одного из них единовременно.

Денежная выплата будет выплачиваться так - максимум четыре выплаты на одну семью.

Чтобы получить единовременную денежную помощь нужно подать заявление и взять с собой документы в оригинале: паспорт или ID-карту, справку о месте регистрации, справку ВПЛ.

А также идентификационный номер налогоплательщика всех членов семьи.

номер банковского счета, свидетельство о рождении детей, документы об инвалидности, справку о доходах за последние 6 месяцев.

Офис «Каритас Одесса УГКЦ» расположен по адресу: город Одесса, ул. Комитетская 4/6. Если у вас возникли вопросы, указан номер: 0 800 33 67 34.

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