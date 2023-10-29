Так, одесская мэрия отремонтирует улицу на краю города за 161 млн. гривен.

Об этом стало известно благодаря электронной системе Prozorro.

27 октября Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило дежурный тендер – “Капитальный ремонт проезда от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в городе Одессе.

Сумма ремонта составляет 161 млн гривен, вероятно, такой тендер является рекордным в регионе с начала войны. Начало аукциона было назначено на 6 ноября.

Срок выполнения работ указан до 31 декабря 2024 года.

в Одессе ремонт улицы за 161 млн гривен

Недавно сообщалось, что в Одессе объявили дорогой тендер для парка, закрытого с первых дней вторжения: скандальные подробности.

Коммунальное предприятие ответственно за парки, скверы и зеленые зоны в городе Одессе, планирует провести ремонт скамеек в Стамбульском парке, расположенном рядом со зданием горсовета.

С начала полномасштабного вторжения эта зеленая территория была закрыта для посетителей.

Согласно техническому заданию, ремонт должен включать восстановление садовых скамеек: 129 скамеек без замены деревянных брусков и 26 скамеек с заменой брусков.

Общая стоимость работ, предложенных КП составляет 357 999 гривен. Подрядчика для проведения ремонта определят на аукционе, запланированном на 3 ноября.

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Напомним, в десские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.