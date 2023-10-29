В одесской мэрии внезапно решили отремонтировать улицу за 161 млн. гривен.

Так, одесская мэрия отремонтирует улицу на краю города за 161 млн. гривен.

Об этом стало известно благодаря электронной системе Prozorro.

27 октября Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило дежурный тендер – “Капитальный ремонт проезда от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в городе Одессе.

Сумма ремонта составляет 161 млн гривен, вероятно, такой тендер является рекордным в регионе с начала войны. Начало аукциона было назначено на 6 ноября.

Срок выполнения работ указан до 31 декабря 2024 года.

Недавно сообщалось, что в Одессе объявили дорогой тендер для парка, закрытого с первых дней вторжения: скандальные подробности.

Коммунальное предприятие ответственно за парки, скверы и зеленые зоны в городе Одессе, планирует провести ремонт скамеек в Стамбульском парке, расположенном рядом со зданием горсовета.

С начала полномасштабного вторжения эта зеленая территория была закрыта для посетителей.

Согласно техническому заданию, ремонт должен включать восстановление садовых скамеек: 129 скамеек без замены деревянных брусков и 26 скамеек с заменой брусков.

Общая стоимость работ, предложенных КП составляет 357 999 гривен. Подрядчика для проведения ремонта определят на аукционе, запланированном на 3 ноября.

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Напомним, в десские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.