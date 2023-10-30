Во время проведения совместного рейда в акватории озера Джаншейское, принадлежащего Лиманской территориальной общине, сотрудники водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции вместе с морской охраной обнаружили местного жителя, совершавшего незаконный лов рыбы. Как его наказали за хобби, рассказали в Нацполиции Одесской области.

Нарушитель, не имея необходимых разрешительных документов, используя сетки, изымал рыбу из небольшой лодки. Он сказал, что ріболовля - это его хобби. В ходе оперативных действий полицейские конфискуют у него три сетки, плавсредство, а также 128 отдельных экземпляров разных видов рыбы, включая карасей, сазанов, окуней и камбалу.

Временный исполняющий обязанности начальника отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Эдуард Коломиец рассказал, что по требованию производства уголовного дела эксперты оценили общий размер нанесенного государству ущерба, который составил почти 290 тысяч гривен.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи под руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры предъявили подсудимому обвинение в незаконном занятии рыбным промыслом, что привело к значительному ущербу, согласно ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины и направили дело в суд.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 25,5 тысяч гривен, признал его виновным и обязал возместить нанесенный государству ущерб. Также суд решил конфисковать сетки, лодку и улов в пользу государства.

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