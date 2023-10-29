Оба водителя были задокументированы полицейскими за противоправные действия и обвинены по соответствующим статьям.

В двух частных случаях в Беляевском районе Одесской области водители были задержаны полицейскими из-за нарушения дорожного движения и попытки предоставить взятку. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

В первом случае житель района управлял автомобилем «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, имея в крови уровень алкоголя, превышавший норму в семь раз.

Кроме того, оказалось, что у него не было полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Водитель пытался избежать наказания, предлагая полицейским деньги и оставляя их в служебном автомобиле.

Во втором случае другой водитель «ВАЗа», который имел признаки опьянения, отказался от прохождения осмотра состояния опьянения и предлагал полицейским взятку в размере 5 тысяч гривен.

Даже после предупреждения о возможной уголовной ответственности за неправомерную выгоду, он продолжал настаивать на своем и оставил деньги на служебном автомобиле.

Оба водителя были задокументированы полицейскими за противоправные действия и обвинены по соответствующим статьям Уголовного и Административного кодексов Украины. Следствие продолжается, и им грозит штраф и/или лишение свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.