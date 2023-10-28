Начиная с 1 ноября этого года, будет установлен запрет для жителей Одесской области.

В Одесской области вводится запрет. Запрет продлится до начала весенне-летнего сезона 2024 года. Эту информацию обнародовал Одесский рыбоохранный патруль.

Так, начиная с 1 ноября этого года, будет установлен запрет на промышленный, любительский и спортивный лов рыбы в зимовальных ямах на водоемах Одесщины.

На территории Одесской области расположены 44 зимовальных яма, разбросанные на реках Дунай и Днестр, а также в Хаджибейском лимане. Действие запрета будет продолжаться до начала весенне-летнего нерестового запрета в 2024 году, как сообщается в официальном коммюнике.

Рыбоохранительный патруль подчеркнул, что не любая яма на реке пригодна для зимования рыбы. Основным критерием является не только глубина, но и наличие зоны с замедленным круговым течением у дна. В таких условиях рыбам обеспечивается необходимое кислородное питание.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность, включая штраф в размере от 34 до 170 гривен. Если речь идет о незаконном отлове водных биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова, штраф может составлять от 340 до 680 гривен, при этом средства для ловли и инвентарь могут быть конфискованы, а также незаконно выловлены биоресурсы.

Кроме того, согласно статье 249 Уголовного кодекса Украины, незаконное занятие рыбной, звериной или иной водной добычей, повлекшее значительный ущерб, может привести к уголовной ответственности. Эта ответственность включает в себя возможность наложения штрафа в размере от 17000 до 85000 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

Последние новости Украины:

Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.

Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.