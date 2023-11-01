За его преступление ему может грозить лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Во время проведения одесскими полицейскими специальных операций была получена информация о том, что жители Николаевской области предлагают оружие и продажи боеприпасов. Как сообщили в Нацполиции Одесщины, в ассортименте товаров находились автоматы "Калашникова" за 1000 долларов США, а также пистолеты.

В полиции добавили, что все соглашения проводились через мессенджеры, а оплата производилась передачей денег, после чего на следующий день определялась встреча для передачи "товара". В целях прекращения деятельности этих лиц следователи и оперативники провели меры по их задержанию.

Однако во время передачи одному из покупателей автомата АК-47 и 169 патронов к нему на одной из автозаправочных станций на дороге "Одесса-Николаев" фигуранты были задержаны. Они получили 37 000 гривен за это соглашение.

Во время обысков в помещениях фигурантов правоохранители изъяли автомат Калашникова АК-12, пистолет Макарова, 800 патронов разного калибра и 59 ип-пакетов наркотических солей, направленных на экспертное исследование.

Обеим фигурантам было предъявлено подозрение в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов, и суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Действия злоумышленников квалифицировали по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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