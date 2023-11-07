За это незаконное дело злоумышленник получил от своих клиентов сумму в размере 7 тысяч долларов США.

Киберспециалисты из службы безопасности, Госпогранслужбы и Национальной полиции совместно провели операцию в Одесской области и сломали международную преступную группу, которая незаконно переправляла граждан призывного возраста за границу. Об этом подробно сообщили в пресс-службе СБУ.

Расследование установило, что организатором этой группы был житель Киева, ранее отбывший уголовное наказание за связь с наркоторговлей. Для создания этого канала незаконной миграции он привлек двух сообщников, проживающих на территории непризнанного Приднестровья.

Для поиска уклонистов, эта группа создала специальный телеграмм-канал, администрируя его с территории Приднестровья. На этом веб-ресурсе, они предложили военнообязанным избежать мобилизации за деньги и предоставили им гарантию переправить в одну из европейских стран путем обхода контрольно-пропускных пунктов через "приднестровское" квазиобразование.

Злоумышленники использовали собственное частное здание на приграничной территории Одесщины как место для сбора уклонистов. Там их учили о времени и месте нелегального пересечения границы, а также отрабатывали процедуру в случае задержания правоохранителями.

За это незаконное дело злоумышленник получил от своих клиентов сумму в размере 7 тысяч долларов США.

Во время обысков в местах пребывания организатора и других фигурантов схемы было обнаружено следующее:

банковские карточки и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий;

▪️ наличные в иностранной валюте, полученные незаконным образом.

Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

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