Подозреваемым было объявлено о подозрении по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Двум жителям Одессы, которые по заказу российского телевидения создавали фейковые видеоматериалы, касающиеся мобилизации и Киево-Печерской лавры, было предъявлено подозрение. Одного из них скоро ожидает судебный процесс. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Задержанный мужчина, как оказалось в результате расследования, ранее работал оператором на Одесском государственном телевидении. После начала полномасштабного конфликта начал сотрудничать с российским телеканалом "Рен-ТВ".

Также он пропагандировал поддержку русской армии и оправдывал их военные преступления в своих социальных сетях. Кроме этого, проверяется причастность оператора к съемке ряда заказных сюжетов по событиям, связанным с Киево-Печерской лаврой.

За сумму восемь тысяч гривен подозреваемый нанял мужчину, который на видео представлялся "военным" и рассказывал, как он должен охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации.

Уже готовые вопросы и ответы мужчины получали от русских пропагандистов. Готовое видео затем транслировалось на российском государственном телеканале РЕН ТВ, и его использовали более 20 пропагандистских информационных ресурсов, включая крупнейшие федеральные телеканалы.

Во время проведения обыска у подозреваемых было обнаружено оборудование для видеосъемки, необработанные записи, военная одежда и грим. Подозреваемым было объявлено о подозрении по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, согласно которой может быть предусмотрено до двенадцати лет заключения.

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