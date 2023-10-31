В Одессе компания молодых людей на BMW на большой скорости совершила трагическое ДТП.

Так, в Одессе на проспекте Небесной сотни вечером произошла авария.

Как сообщили в Нацполиции, BMW на большой скорости совершил наезд на женщину-пешехода, которая как раз переходила дорогу в неустановленном городе.

В полиции добавили, что удар был насколько сильным, что женщину отбросило с дороги на обочину.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Стало известно, что в салоне BMW находились трое молодых людей, а именно две девушки и мужчина, у которого были признаки опьянения.

Кто был за рулем автомобиля – они отказались признаваться.

Известно, что они взяли образцы на проверку относительно уровня алкоголя в крови.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Недавно сообщалось, что в Одесской области 14-летний подросток натворил бедствия: авто не сумели разминуться на дороге, фото и детали.

Также в рамках этого расследования будут рассмотрены вопросы возможного привлечения родителей несовершеннолетнего.

14-летний подросток, управляя электроскутером, не учел при проезде со второстепенной дороги движение грузовика DAF с прицепом и легкового автомобиля "ВАЗ". Они двигались по основной дороге напротив друг друга.

В результате ДТП водитель мопеда и его 15-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

Водители автомобилей не пострадали.

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