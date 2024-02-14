Один из подозреваемых содержится под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен, а двоим другим приказан круглосуточный домашний арест.

В Одесской области правоохранители обнаружили священника, стоматолога и безработного, задействованных в незаконном плане по вывозу за границу военнообязанных лиц за плату. Пресс-служба Нацполиции Одесской области сообщила подробности.

По информации полиции Одесской области, эти мужчины за сумму в 7,5 тысячи долларов предлагали военнообязанным фальшивые документы, подтверждающие их непригодность к военной службе и исключение из военного учета.

Они объясняли свою способность к этому благодаря связям в местных территориальных военных комиссариатах. Мужчины были задержаны, когда они готовили одного из клиентов к выезду из Украины и получили от него деньги. Им было предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы Украины, за что могут быть наложены наказания от пяти до девяти лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Один из подозреваемых содержится под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен, а двоим другим приказан круглосуточный домашний арест.

Стоит напомнить, что на Закарпатье 35-летний житель города Берегово пытался незаконно переправить через границу между Украиной и Венгрией 40-летнего мужчину из Киевской области. Задержание произошло примерно в 400 метрах от границы.

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