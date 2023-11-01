По результатам собранных доказательств бывшему должностному лицу было предъявлено подозрение в служебной халатности.

Бывшему руководителю службы распоряжения средствами местного бюджета в области образования, молодежи и спорта одного из сельских округов Белгород-Днестровского района Одесской области предъявляют обвинения в служебной халатности, за которую ей грозит до трех лет ограничения свободы. Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Полицейские установили, что во время должности начальника отдела образования в прошлом году женщина заключила договоры с частными фирмами на выполнение ремонтных работ в здании гражданской защиты в местном учебном заведении.

Вместо надлежащего контроля за ходом работ, ее стоимостью и объемом выполнения, служащая подписывала акты приемки строительных работ, не убедившись в фактическом выполнении работ. Это привело к незаконному перечислению почти 700 тысяч гривен из бюджета.

По результатам собранных доказательств бывшему должностному лицу было предъявлено подозрение в служебной халатности (согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины), за что ей может грозить до трех лет ограничения свободы.

Задержание правонарушительницы было проведено следователями Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с работниками отделов противодействия киберпреступлениям и стратегическим расследованиям в Одесской области, получив поддержку от работников управления криминального анализа ГУНП. Производство дела выбирает Белгород-Днестровская окружная прокуратура.

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