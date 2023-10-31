В городе Одесса объявлен тендер на ремонт дорожного покрытия в окрестностях города, а именно на участке от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги. Исходя из данных сайта электронных закупок Prozorro, сумма этого тендера достигла рекордных показателей.

Заказчиком этого проекта является Управление путевого хозяйства Одесского городского совета. Общая стоимость работ составляет 161 миллион гривен, что является рекордом для последних тендеров, объявленных мэрией Одессы на протяжении военных лет. Дата проведения аукциона намечена на 6 ноября, а работы должны завершиться к 31 декабря 2024 года. Согласно проекту, площадь дорожного покрытия, нуждающегося в капитальном ремонте, составляет более 16 тысяч квадратных метров.

Подрядчик обязан выполнить следующие задачи: удалить старое покрытие, создать песчано-щебеночное основание, положить новый асфальт, обустроить тротуары, установить освещение, дорожные знаки и укрепить обочину дороги.

Следует напомнить, что одесситы уже два месяца просят отменить власти миллионные тендеры и передать деньги на ВСУ.

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, также проходила на День города 2 сентября, в понедельник 4 сентября и 9 сентября. А еще 16 и 23 сентября. Во время пикета 27 сентября, который проходил в день заседания горсовета, протестующих пригласили в зал и дали возможность высказаться у трибуны. Пикеты также проходили в октябре - 7 октября и 21 октября.

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