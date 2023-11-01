Прокуроры подготовили обвинительный акт и направили его в суд в отношении старшего государственного инспектора.

Дело одесского таможенника, требовавшего взятку за незаконный ввоз денег в Украину, будет рассматриваться по статье обвинения в коррупции. Эту информацию обнародовали представители Одесской областной прокуратуры.

По результатам следствия установлено, что таможенник требовал взятку от мужчины за содействие в незаконном ввозе четырех миллионов гривен в Украину через пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка". Стоимость его "услуг" составляла 3% от суммы ввоза, что составило 3000 евро.

При попытке получения второй части взятки за пропуск незадекларированных средств мужчину задержали. На данный момент он отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Прокуроры подготовили обвинительный акт и направили его в суд в отношении старшего государственного инспектора, работавшего на одном из таможенных постов Одесской таможни, в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - наказывается лишением свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Предварительное расследование осуществляется правоохранительными органами, в частности, Службой безопасности Украины в Одесской области, с участием Департамента криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Следует отметить, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом и установлена ​​судебным решением.

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