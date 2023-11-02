В Одессе полицейские разоблачили преступника в новом преступлении. Теперь ему грозит до трех лет заключения по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области, размещая в Интернете объявления о продаже товара и получая за него задаток, злоумышленник успел обмануть 16 граждан. Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Правоохранители установили, что этот мужчина, ранее уже судимый за имущественные преступления, вышел из тюрьмы, но не успокоился. В этот раз он использовал мобильный телефон и банковскую карточку для проведения своей криминальной схемы. Он разместил объявления на популярном веб-сайте и предлагал павербанки по привлекательной цене.

При общении с потенциальными покупателями он требовал от них предоплату в размере 500 гривен как условие для отправки товара по почте. Однако после получения денег злоумышленник прекращал связь с потерпевшими. По результатам этих действий он незаконно обогатился на 8 тысяч гривен.

Правоохранители обнаружили его деятельность и уже сообщили ему о подозрении в мошенничестве. Теперь ему грозит до трех лет заключения по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан осторожничать при покупке товаров в Интернете и отдавать предпочтение проверенным ресурсам для покупок. Также рекомендуется оплачивать товары после их получения во избежание попадания в схемы мошенничества.

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