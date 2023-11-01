В историческом центре Одессы, в аварийном доме, находящемся под охраной наследия ЮНЕСКО, планируется продать бомбоубежище. Эта интересная недвижимость имеет только один вход со двора. Соответствующее видео разместили в сети.

По соответствующему видеоролику, размещенному в сети Тик-Ток, местные жители подчеркивают, что подвальное помещение площадью 350 квадратных метров расположено под жилыми помещениями.

Риэлтор указывает, что здание расположено на улице Пушкинской и имеет подключение к свету и водоснабжению. В этом помещении также есть отдельные комнаты, которые могут использоваться в различных целях, включая организацию офиса или рабочих помещений.

Владельцы этой недвижимости определили ее цену на уровне 160 тысяч долларов, что примерно равняется 6 миллионам гривен. Сейчас происходит продажа этого цокольного этажа многоквартирного дома, и его будущее использование остается неизвестным.

Стоит отметить, что в городе Одесса был проведен осмотр более 1300 объектов, имеющих двойное назначение, и из них около 340 могут служить укрытием в случае необходимости. Эти потенциальные укрытия включают в себя подвалы, паркинги и подземные уровни торговых центров. Они могут быть использованы для защиты населения при возможной опасности.

Последние новости Украины:

Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.

Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.