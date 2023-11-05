Концентрация опасных веществ в сотни и тысячи раз выше допустимой нормы.

Через пять месяцев после взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Черном море, продолжают регистрировать присутствие токсичных веществ. Морепродукты и рыба, которые ловят у побережья одесского, остаются непригодными для потребления.

Об этом 1 ноября во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

Виктор Коморин сообщил, что анализы морских организмов, таких как мидии, рыба кефали и остатки дельфинов, найденных у одесского побережья, показали, что концентрация токсических веществ в некоторых случаях в сотни и тысячи раз превышает допустимые нормы.

Ситуация с уровнем загрязнения зависит от погодных условий. Случай увеличения уровня загрязнения наблюдается при штормах и при определенных ветровых условиях, когда опасные вещества поднимаются с морского дна.

Что касается будущего периода купания, то возможность его будет определяться на основе метеорологических условий. Прогноз на следующий летний сезон будет зависеть от погодных условий, которые сложились во время зимы, и от военных действий, которые могут вызвать другие источники загрязнения.

Пока рекомендуется воздержаться от потребления морепродуктов и рыбы, которую ловят рядом с одесским побережьем.

Сейчас экологи готовятся отправить анализы микроорганизмов в европейские лаборатории, где смогут сделать более тщательный анализ токсичных веществ и предоставить дальнейшие прогнозы. По информации Виктора Коморина, более половины мидий, имевших более трех лет, погибли у одесского побережья.

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