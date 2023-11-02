1 ноября между селами Островное и Кирнички в Одесской области произошла ужасная авария, повлекшая гибель людей. Об этой трагедии подробно сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По информации, предоставленной Главным управлением Национальной полиции Одесской области, водитель автомобиля Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan под управлением жителя Одессы. После этого водитель Daewoo продолжил движение по той же полосе и столкнулся с грузовиком Scania.

Свдя по снимкам куски авто разбросало по трассе, а сам автомобиль сильно поврежден.

Прибывший на место аварии медицинский персонал установил гибель водителя автомобиля Daewoo и женщины, которая находилась с ним в салоне авто. Другие участники аварии отказались от госпитализации и осмотрели врачи скорой помощи на месте происшествия.

Следует отметить, что за первые 10 месяцев 2023 года в Одесской области зафиксировано увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пассажирских транспортных средств и пострадавшими по сравнению с предыдущим годом.

В течение текущего года произошло 38 таких аварий по сравнению с 26 соответствующим периодом предыдущего года. В этих ДТП в 2023 году получили ранения 61 человек, тогда как в 2022 году - 50 человек.

Патрульная полиция Одесской области зафиксировала 508 административных правонарушений, связанных с дорожно-транспортной сферой в течение текущего года.

Последние новости Украины:

Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.

Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.