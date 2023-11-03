В Одесской области разоблачили преступную группу, которая вывозила мужчин призывного возраста за границу.

Уклонистов вывозили на машинах скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба СБУ, такой "трансфер" доставлял мужчина на границу с соседней европейской страной в обход блокпостов.

В так называемой "зеленке" уклонявшихся встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.

За свои услуги злоумышленники платили от 4,8 тысячи долларов с одного клиента.

Деньги фигуранты получали на банковскую карту сообщника из южного региона Украины.

В ходе обысков у участников схемы были изъяты банковские карточки и телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также деньги, полученные противоправным путем.

Все организаторы группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В историческом центре Одессы, в аварийном доме, находящемся под охраной наследия ЮНЕСКО, планируют продать бомбоубежище .

Владельцы этой недвижимости определили ее цену на уровне 160 тысяч долларов, что примерно равняется 6 миллионам гривен. Сейчас происходит продажа этого цокольного этажа многоквартирного дома, и его будущее использование остается неизвестным.

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