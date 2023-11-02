Мужчина, которого 23 октября ночью избила группа людей в Черноморске в Одесской области, умер.

Утром 2 ноября скончался старший сержант Вооруженных Сил Украины (ВСУ), жестоко избитый 22 октября в городе Черноморск, Одесская область. О смерти военного, Юрия Куприча, объявила его жена Олеся Куприч. Смерть произошла на следующий день после его 52-летия.

"Сегодня в 7 утра сердце нашего Юрия перестало биться", – поделилась жена военного на Facebook.

В комментариях люди выражают свое соболезнование семье погибшего военного: "Никакие слова не способны заглушить боль, я сочувствую. Царство небесное Юре...", "Мои соболезнования. Юрик был прекрасный человек. , "Невозобновимая потеря, Олеся крепись, Юрка вечного покоя и Царства небесного".

Напомним, что нападение на Юрия Куприча было снято камерами видеонаблюдения. В видео видно, как один мужчина подошел и сильно ударил военного в лицо кулаком, в результате чего он упал.

Трое других мужчин приблизились к пострадавшему и несколько раз ударили его по голове. От этого нападения военный получил серьезные травмы и был госпитализирован с переломом шеи и отеком мозга. ему пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По имеющимся данным, агрессоры также военнослужащие, но пока причины конфликта остаются неизвестными. По словам жены пострадавшего, Юрий был прооперирован весной, имел шесть болтов в позвоночнике и болезнь, из-за которой у него были ограничения вращения шеи. Тем не менее, это не приостановило агрессивных нападающих.

Злоумышленники во время нападения взяли у военного его банковские карты, военный билет и мобильный телефон. Полиция задержала двух подозреваемых, инцидент отстаивается в следственных действиях, рассматривается вопрос об объявлении подозрения и применении меры пресечения.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.