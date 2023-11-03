Полицейские Одесской области раскрыли попытку совершить преступление, направленное на незаконное завладение бюджетными средствами, предназначенными для ремонта бомбоубежища издательства "Черноморье". Подозрение по этому делу получили как инженер частного предприятия, так и директор фирмы-подрядчика. Подробности предоставлены в Нацполиции.

По данным следствия, инженер по частному предприятию, специализирующемуся на архитектурно-проектных работах и ​​техническом консультировании в области строительства, не выполнил свои служебные обязанности по надзору за ремонтом бомбоубежища должным образом.

Его халатность привела к завышению стоимости работ и расходов на материалы на сумму более 160 000 гривен. Эта ситуация привела к незаконным расходам бюджетных средств и перерасчету фирме-подрядчиком средств за работы, которые фактически не были выполнены.

Полиция сообщила инженеру о подозрении в совершении служебной халатности, нанесшей значительный ущерб общественным интересам. Согласно закону, за это преступление предусмотрен штраф от 34 до 68 тысяч гривен, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Директор фирмы-подрядчика также получил подозрение в выдаче заведомо недостоверных официальных документов и незаконном завладении чужим имуществом из-за злоупотребления своим служебным положением. Наивысшее наказание за эти преступления – восемь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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