Это преступление квалифицируется как нарушение части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

В ночь на 30 октября водитель, проживающий в Измаиле Одесской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходившую дорогу девятилетнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесщины, в течение нескольких дней потерпевшая находилась в больнице в тяжелом состоянии, где медики боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 ноября девочка скончалась.

Полицейские начали следствие по этому событию под руководством Измаильской окружной прокуратуры. Водитель был предупрежден о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, когда лицо управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего.

Это преступление квалифицируется как нарушение части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет, а также лишение права управлять транспортными средствами от пяти до десяти лет. Суд решил содержать подозреваемого под стражей с правом внесения залога в размере 214 720 гривен.

Фигурант не впервые совершил преступление – в суде на рассмотрении в отношении него находится обвинительный акт за лишение свободы земляка и причинение ему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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