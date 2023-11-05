В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли ножи и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Вчера в Одессе примерно в 21 часов ребенок позвонил на "скорую" и сообщил о конфликте между его родителями. Врачи также сообщили полиции об этом случае. В Нацполиции раскрыли детали.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу вместе с медиками, они увидели возле дома 15-летнего парня и его 8-летнюю сестренку. Дети рассказали, что их родители подрались и сейчас находятся в квартире. К сожалению, и детям нанесли травмы. Они вызвали полицию, чтобы спасти маму.

Подросток открыл дверь в дом, и в коридоре правоохранители с медиками обнаружили мужчину с двумя ножами в руках, а женщина найдена в комнате, где она пряталась под кроватью.

Медицинский персонал доставил всю семью в больницу. Женщине был поставлен диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением диафрагмы, печени, многочисленные колото-резаные ранения лица, шеи, рук и внутрибрюшное кровотечение.

Она сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мальчик получил резаные ранения рук и многочисленные ссадины по туловищу и конечностям, а девочка страдает от убийцы брюшной стенки.

Мужчину доставили в полицию после оказания медицинской помощи.

Предварительно следователи установили, что в день совершения преступления глава семьи употреблял алкогольные напитки и во время спора с женой схватил кухонные ножи, которыми стал наносить хаотические удары в область жизненно важных органов женщины. Женщина пыталась сопротивляться нападению, но ее усилия были тщетны. Детей также не прошли физические травмы, поскольку они получили пинки и ранения от разъяренного отца.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли ножи и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу. Сейчас работают над установлением всех обстоятельств и сбором улик. Ювенальные полицейские, психологи и работники службы по делам детей оказывают поддержку детям и работают над их благополучием.

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