За период до 30 ноября Высший совет правосудия принял решение о временном отстранении судьи Павла Доброва с должности судьи Коминтерновского районного суда Одесской области. Его подозревают в совершении преступления.

Это действие было вызвано его привлечением к уголовной ответственности. Конкретно, Павел Добров подозревается в том, что он, как должностное лицо с ответственным положением, пытался предоставить неправомерную выгоду для себя, совершив действия с использованием своей должности в пользу третьего лица.

Он также обвиняется в получении неправомерной выгоды из-за использования своей должностной власти и служебного положения.

Подозрение судьи объявлено 30 сентября 2023 года, и со 2 октября 2023 года Высший совет правосудия разрешил содержать его под стражей. Решение СРП было основано на обоснованных мотивах, приведенных в ходатайстве о временном отстранении судьи от исполнения судейских обязанностей.

Напоминаем, что в начале октябре исполняющему обязанности главы Коминтерновского райсуда Павлу Доброву было предъявлено подозрение в восприятии взятки, которая составляла почти 50 тысяч гривен.

Известно, что этот судья за полученную сумму в 1300 долларов обещал оказывать поддержку для принятия решений в пользу гражданина по гражданскому делу. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, с участием Службы безопасности Украины, задержали этого "служителя Фемиды" 29 сентября в процессе осуществления получения взятки, которая составляла почти 50 тысяч гривен.

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