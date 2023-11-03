Во время обыска у фигуранта был найден мобильный телефон с поличным его коммуникации с агрессором.

В Одессе осудили бывшего правоохранителя, работавшего на ФСБ России, собирал данные об ВСУ и корректировал повторные ракетные удары в Одесской области. Об этом подробно сообщили в пресс-службе СБ Украины в Одесской области.

Этот агент был раскрыт и задержан сотрудниками СБУ в марте этого года во время специальной операции в Одессе. Злоумышленником оказался бывший страж порядка, которого вербовал один из кадровых сотрудников ФСБ после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

По указанию агрессора этот агент собирал информацию о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

Особый интерес российских спецслужб вызвала информация о вновь созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь".

Для сбора разведданных данных российский агент решил проникнуть в состав этого батальона и записался на собеседование к его руководству, придумав историю о своем желании присоединиться к этому подразделению.

Под прикрытием этой легенды он проводил тайную фотофиксацию мест дислокации военных формирований и изучал психологический портрет командира с целью дальнейшего вербовки.

По данным следствия, этот предатель добровольно обратился в российские спецслужбы и предложил свою помощь в войне против Украины. С этой целью он заключил письменное соглашение о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора.

Также обнаружено, что он подал заявление министру внутренних дел российской федерации, в котором просил рассмотреть его кандидатуру на должность в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области" в случае захвата этого региона.

Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по областному центру, российский агент отправлялся на местность для фиксации последствий и корректировки последующих воздушных атак.

Во время обыска у фигуранта был найден мобильный телефон с поличным его коммуникации с агрессором.

Суд признал преступника виновным в соответствии со статьей 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

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