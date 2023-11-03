В Одессе на перекрестке улиц Неделина и Чубаевской произошла ужасная авария.

В Одессе 2 ноября водитель сбил женщину, ее семилетнюю дочь и двухмесячного сына.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Водитель автомобиля Toyota наехал на женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места ужасной аварии женщину забрали в больницу, матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника.

У девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. К счастью, мальчик не травмировался.

Сообщается, что водителя проверили на состояние опьянения – на момент ДТП он был трезв.

Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Недавно сообщалось, что в ночь на 30 октября водитель, проживающий в Измаиле Одесской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходившую дорогу девятилетнюю девочку.

В течение нескольких дней потерпевшая находилась в больнице в тяжелом состоянии, где медики боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 ноября девочка скончалась.

Полицейские начали следствие по этому событию под руководством Измаильской окружной прокуратуры.

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