В Одессе 2 ноября водитель сбил женщину, ее семилетнюю дочь и двухмесячного сына.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Водитель автомобиля Toyota наехал на женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ужасной аварии женщину забрали в больницу, матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника.
У девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. К счастью, мальчик не травмировался.
Сообщается, что водителя проверили на состояние опьянения – на момент ДТП он был трезв.
Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Недавно сообщалось, что в ночь на 30 октября водитель, проживающий в Измаиле Одесской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходившую дорогу девятилетнюю девочку.
В течение нескольких дней потерпевшая находилась в больнице в тяжелом состоянии, где медики боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 ноября девочка скончалась.
Полицейские начали следствие по этому событию под руководством Измаильской окружной прокуратуры.
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