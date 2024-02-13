В машине во время происшествия находились водитель, его несовершеннолетний пасынок и товарищ.

Житель Березовщины без навыков вождения и пьяным сел за руль легковой машины и допустил ДТП. Полицейские выдвинули правонарушителю обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения и отправили его на скамью подсудимых. Подробности сообщили в Нацполиции Одесской области.

В августе в одном из сел Коноплянского объединенного территориального общества произошло дорожно-транспортное происшествие. Местный житель не справился с управлением своим автомобилем "ВАЗ", выехав с дороги и столкнувшись с бетонными опорами линии электросети и каменным ограждением во дворе.

В машине во время происшествия находились водитель, его несовершеннолетний пасынок и товарищ. Последний получил многочисленные переломы ног, сотрясение мозга, ссадины и посттравматический пульмонит с последствиями средней тяжести, по заключению судебно-медицинского эксперта.

Полицейские установили, что водитель не имел водительского удостоверения и даже не получал соответствующее образование, поэтому не имел права управлять автомобилем. Кроме того, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также было обнаружено, что во время аварии у водителя не было при себе документов на автомобиль. На основании собранных улик правоохранители предъявили обвинение в нарушении правил дорожной безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что привело к средней тяжести телесных повреждений потерпевшему.

Согласно части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины это преступление карается лишением свободы сроком до трех лет и лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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