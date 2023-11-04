Как сообщает САП и НАБУ, действующему депутату Одесского областного совета сообщили о подозрении в злоупотреблении должностным лицом служебным положением.

Служебный подлог нанес бюджету 6 млн грн ущерба.

Так, установлено , что в 2020 году депутат Одесского облсовета заключил ряд договоров на выполнение работ по уличному освещению без проведения тендеров и конкуренции.

Подрядчику включил в договорную цену светильники уличного освещения по ценам завышенным более чем в 6 раз.

Впоследствии депутат облсовета организовывал подлог актов приемки выполненных строительных работ с ложными сведениями.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины и по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины соответственно.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

К слову, Одесский таможенник попадет на скамью подсудимых: его могут наказать до двенадцати лет в тюрьме.

Дело одесского таможенника, требовавшего взятку за незаконный ввоз денег в Украину, будет рассматриваться по статье обвинения в коррупции.

По результатам следствия установлено, что таможенник требовал взятку от мужчины за содействие в незаконном ввозе четырех миллионов гривен в Украину через пункт пропуска.

Стоимость его "услуг" составляла 3% от суммы ввоза, что составило 3000 евро.

При попытке получения второй части взятки за пропуск незадекларированных средств мужчину задержали. На данный момент он отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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