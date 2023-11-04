За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ареста сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

Сотрудники управления криминального анализа ГУНП в Одесской области оперативно собрали информацию о женщинах, пропагандировавших войну. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, полицейские установили их личные данные и места жительства.

Более того, женщины не боялись выражать свои пророссийские нарративы во время прямого эфира в сети. Они пренебрежительно высказывались об Украине и славили россию. Запись стрима молодых женщин с пропагандой пророссийского характера правоохранители обнаружили сегодня ночью во время мониторинга интернет-сети. Полицейские провели обыски в местах жительства и изъяли их мобильные телефоны. Подозреваемые уже находятся под следственным наблюдением.

Кроме того, во время обыска у одной из женщин полицейские обнаружили полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис. Сейчас рассматривается возможность внесения сведений по этому случаю в Единый реестр досудебных расследований и возможное возбуждение дела по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.

Это событие расценивается как пропаганда войны, и за ним начато уголовное производство. За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ареста сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

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