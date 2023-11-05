В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему и задержали местного жителя, который успел обмануть трех человек. В результате следственных действий афериста удалось раскрыть, и теперь его ждет ответственность перед законом, которая может включать в себя штраф или даже лишение свободы.

Подробности были сообщены пресс-службой Нацполиции Одесской области.

Злоумышленник разместил объявление о продаже кроссовок на популярном интернет-сайте, указав цену 500 гривен. Трое покупателей, двое мужчин и женщина, проявили интерес к товару и предоставили деньги в качестве предоплаты. Однако они никогда не получили кроссовки от этого продавца. После получения денег аферист прекращал общение и блокировал связь с покупателями.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранители смогли обнаружить нарушителя и изъять у него мобильный телефон и сим-карту, которые служили вещественными доказательствами против него.

Эти собранные доказательства дают достаточно оснований для предъявления подозрения. Сейчас этому мужчине грозит штраф в размере от 51 до 68 тысяч гривен, исправительные работы на срок от одного до двух лет, ограничение свободы сроком до пяти лет или даже лишение свободы сроком до трех лет. Пока проводятся следственные процедуры, подозреваемый находится под домашним арестом.

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