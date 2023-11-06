Появились кадры с последствиями ночной жестокой атаки россиян на южные регионы.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, по Одессе враг ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М".

Враг попал в центр и по законсервированному промышленному зданию.

«Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО», - сообщили в Силах обороны.

Также оккупанты атаковали ударными дронами – атака дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной. Враг направил ее по припортовой инфраструктуре Одессы.

Уничтожить удалось 15 дронов.

«К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном», - рассказали защитники, добавив, что пожар оперативно ликвидировали.

На данный момент известно о пяти пострадавших – они госпитализированы.

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону.

«Она повредила 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет», – сообщили Силы обороны.

Кроме того, российские захватчики атаковали Николаевщину ракетой Х-59 – она была уничтожена.

Добавим, что в Одессе в связи с повреждением инфраструктуры по улице Софиевской будет изменено движение трамвайных маршрутов.

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Есть попадания и раненые – Россия ночью жестоко ударила не только ракетами.

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