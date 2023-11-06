Как пишет Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, по Одессе враг ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М".
Враг попал в центр и по законсервированному промышленному зданию.
«Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО», - сообщили в Силах обороны.
Также оккупанты атаковали ударными дронами – атака дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной. Враг направил ее по припортовой инфраструктуре Одессы.
Уничтожить удалось 15 дронов.
«К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном», - рассказали защитники, добавив, что пожар оперативно ликвидировали.
На данный момент известно о пяти пострадавших – они госпитализированы.
В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону.
«Она повредила 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет», – сообщили Силы обороны.
Кроме того, российские захватчики атаковали Николаевщину ракетой Х-59 – она была уничтожена.
Добавим, что в Одессе в связи с повреждением инфраструктуры по улице Софиевской будет изменено движение трамвайных маршрутов.
Последние новости Украины:
Есть попадания и раненые – Россия ночью жестоко ударила не только ракетами.
Напомним также подробности нового кровопролития в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала о новой принудительной эвакуации – кому нужно уехать.