В ходе боевых действий против российских окупантов, желающих уничтожить Украину и забрать ее земли, отдал свою жизнь военнослужащий Николай Рудаков. Родом он был из Одесской области. Мужчина погиб в бою 1 ноября в Херсонской области. О трагической гибели воина рассказали на Facebook-странице Измаильской районной государственной администрации.

Николай Рудаков родился 25 ноября 1991 года в поселке Суворово. Там он получил базовое образование, завершил девять лет обучения и затем учился в профессиональном аграрном лицее. Родственники вспоминают, что больше всего Николай мечтал о приобретении собственного дома и создании семьи.

Весной 2023 года Николай Рудаков вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. В течение трех месяцев он проходил военную подготовку и попал в Херсонскую область. Там он занимал должность командира 2-го штурмового отделения 3-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты морской пехоты.

"Близкие бойца вспоминают его с теплотой: он был добрым, отзывчивым человеком, брался за любую работу, чтобы улучшить свое финансовое положение, у него было много друзей. Мужчина больше всего мечтал купить собственное здание, создать семью", - сообщили журналисты. .

У Николая остались сестра и мать, и он всегда будет помниться как герой, отдавший жизнь за Украину.

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