Осужденный злоумышленник, которому недавно назначили пять лет заключения за кражу, стал объектом нового уголовного расследования. Оказалось, он продолжил свою преступную деятельность, находясь в следственном изоляторе. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Человек, используя псевдоним и свой смартфон, разместил объявление о продаже портативных зарядных устройств на популярном интернет-ресурсе, хотя таких товаров у него не было.

В октябре он получил звонки от 30 граждан из Одессы, выразивших желание приобрести товар. Злоумышленник предлагал скидку на условии полного платежа по мобильному номеру, который составил 500 гривен. Однако после получения средств он прекращал коммуникацию с покупателями, и граждане обратились в полицию, потеряв в общей сложности 15 тысяч гривен.

Сотрудники полиции и оперативники Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор» прекратили эту фиктивную схему продаж и задержали злоумышленника, изъяв у него смартфон и сим-карту, которые он использовал для своей противоправной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 190 часть 2 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), по которой ему грозит до трех лет заключения за завладение чужим имуществом путем обмана. Расследование продолжается.

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