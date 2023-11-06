Бывший заведующий одним из пунктов ветеринарной медицины получил приговор суда за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

В начале этого года в Одесской области гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что руководитель ветеринарного участка одного из объединенных территориальных общин Белгород-Днестровского района требовал взятку. Стало известно о странном решении суда по взяточнику, сообщили детали в Нацполиции Одесщины.

В частности, требовали от него уплатить 10 000 гривен за упрощение процедуры изготовления паспортов для десяти голов крупного рогатого скота, который он вырос и должен был зарегистрировать в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа злоумышленник угрожал усложнить и затянуть процедуру регистрации и даже утверждал, что скот болен.

Сотрудники территориального подразделения полиции совместно с работниками управления стратегических расследований в Одесской области задокументировали незаконные действия заведующего ветеринарным пунктом, изъяли деньги, полученные им незаконным способом, и другие материальные доказательства. Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном законом, и подано ходатайство о его отстранении от должности.

Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинения в просьбе должностным лицом предоставить неправомерную выгоду для себя и получение такой выгоды за действия, совершенные в интересах придающего неправомерную выгоду, с использованием служебного положения.

Суд принял соглашение и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен. Также судебным решением была определена судьба незаконно полученных средств в сумме 10 000 гривен, направленных в специальный государственный фонд.

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