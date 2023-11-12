В городе Одесса проходит выбор подрядчика для реконструкции дороги объезда аварийного Ивановского моста, и единственным участником тендера является компания "Ростдорстрой". Об этом стало известно с платформы публичных закупок Prozorro. Стоимость работ рассчитывается на 160 миллионов.

В техническом задании указано, что работы предусматривают покрытие площади 16 113,21 м², включая проезжую часть, велосипедные дорожки, тротуары, укрепление обочины и дорожную разметку.

Кроме того, ремонт железнодорожного переезда со строительством двух "транспортабельных модулей" и установкой необходимого оборудования, а также монтаж инженерных сетей (водопровод, газоснабжение, наружное освещение) также включены в задачи.

Сейчас идет процесс квалификации победителя тендера, и компания "Ростдорстрой" предложила выполнить работы за почти полмиллиона гривен меньше, чем указано в тендере. Работы планируется завершить в течение 2023-2024 годов.

Важно отметить, что компания "Ростдорстрой" раньше занималась реконструкцией Деволановского спуска. Согласно данным портала использования публичных средств, предприятие получило 157,7 млн. гривен за работы, выполненные в рамках первого тендера, и 38,3 млн. гривен за работы, проведенные в рамках второго тендера.

В октябре этого года был прекращен договор согласно второму тендеру после того, как работы были выполнены на более чем половину от запланированного объема по стоимости 61,8 млн гривен.

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